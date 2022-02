Gol Mo Salah Buat Liverpool Kalahkan Inter Milan, Hasil Liga Champions Babak 16 Besar Skor Akhir 2-0

Hasil Liga Champions Babak 16 Besar antara Inter Milan vs Liverpool. Skor Akhir 2-0. Gol Mo Salah dan Firmino

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Liga Champions Babak 16 Besar antara Inter Milan vs Liverpool dan Salzburg vs Bayern Munchen. The Redz menang 2-0. Gol Mo Salah dan Firmino.

Dua raksasa Eropa Liverpool dan Bayern Muenchen mendapat hasil yang berbeda pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022.

Liverpoo meraih kemenangan di Hasil Liga Champions, sedangkan Bayern Muenchen nyaris kalah di kandang lawan.

The Reds alias Liverpool menang 2-0 atas tuan rumah Inter Milan di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Kamis (17/2/2022) dini hari WIB.

Liverpool sempat mengalami kebuntuan dalam pertandingan tersebut. Dua gol mereka tercipta pada 15 menit terakhir babak kedua.

Gol pertama pasukan Juergen Klopp dicetak oleh Roberto Firmino (75'), sedangkan yang kedua dilesakkan Mohamed Salah (83').

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Liverpool untuk menyambut Inter Milan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions.

Laga leg kedua Liverpool vs Inter Milan dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield, Rabu (9/3/2022) dini hari WIB.

Liverpool hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa lolos ke perempat final. Sementara, Inter Milan perlu menang, minimal 3-0.

Pada pertandingan lainnya yang juga baru selesai beberapa menit lalu, Bayern Muenchen nyaris kalah di kandang RB Salzburg.