Pemerintah Perpanjang Masa PPnBM 2022, Begini Diler Mobil di Banjarmasin Menyikapinya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor pada 2022 resmi diperpanjang.

Namun, sebagian diler belum menjalankan karena aturan detail belum turun. Meski begitu, sudah ada pula yang menjalankannya.

Keputusan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Aturan tersebut ditandatanganiMenteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 5/PMK.010/2022, diskon PPnBM DTP 2022 untuk sejumlah kendaraan bermotor berlaku hingga masa pajak September 2022.

Sales supervisor Astra Daihatsu Banjarmasin, Sofhian, menjelaskan, memang sudah ada kebijakan PPNBM 2021, tapi tidak penuh 100 persen.

Baca juga: Larang Bank Fasilitasi Binary Option dan Robot Trading Forex Ilegal, OJK Peringatkan Influencer

Baca juga: Awal Tahun, Transaksi Pengadaan di Pemprov Kalsel Tembus Rp 2,4 Miliar

"Jadi kami tetap jalankan dulu jualan. Khususnya yang LCGC, semisal Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra, kami tetap berikan PPnBM sesuai aturan itu," jelasnya.

Sementara itu, Manajer Marketing Honda Trio Mobil Banjarmasin, Bobby Koesmandjaya, belum menjelaskan mengenai PPnBM.

"Rinciannya itu belum diterima. Jadi, kami masih belum terapkan PPnBM itu. Rencananya ada, tapi kami tunggu dulu ke depannya,"jelas dia.

Seperti yang dilansir oleh KOMPAS.com, ada beberapa jenis mobil yang dapat diskon PPnBM 2022 hingga besarannya.

PMK Nomor 5/PMK.010/2022 pasal 2 mengatur tentang segmen mobil yang berhak menerima PPnBM DTP 2022.

Baca juga: Baru Mengaspal Tiga Bulan, Sudah 200 lebih unit All New Daihatsu Xenia Laku di Banjarmasin

Baca juga: New Brio RS dan All New BRV Jadi Andalan Penjualan Pabrikan Honda di Kalsel