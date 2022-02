Peringati Bulan K3 Nasional, PLN UPDK Palangkaraya Komitmen Zero Accident

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bulan K3 Nasional dilaksanakan pada 12 Januari - 12 Februari 2021 dengan mengusung tema perusahaan “Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi”.

PT PLN (Persero) UPDK Palangkaraya bersama dua unit pembangkitnya, PLTU Pulang Pisau dan PLTMG Bangkanai melaksanakan beberapa kegiatan.

Sesuai dengan komitmen Top Manajemen PLN UPDK Palangkaraya bahwa menjadikan budaya safety pada setiap kegiatan di bidang pembangkitan menjadi fokus utama penyelanggaraan Bulan K3 tahun 2022 ini.

PLN UPDK Palangkaraya menjadikan budaya safety pada setiap kegiatan di bidang

pembangkitan (PT PLN Persero UPDK Palangkaraya)

Beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan antara lain: Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi K3 berupa penilaian risiko dan pembuatan IBPR, Meningkatkan pengawasan pekerjaan berupa Pelatihan TKBT (Tenaga Kerja Bangunan Tinggi), Meningkatkan kompetensi K3 dengan Pelatihan P3K; Pelatihan penggunaan APAR; Simulasi tanggap darurat penanganan tumpahan B3, Simulasi Tanggap darurat kebakaran serta peningkatan keselamatan tenaga kerja di tengah pandemi covid dengan pelaksanaan Vaksinasi Booster yang diharapkan mendukung awareness dan komitmen seluruh elemen pegawai terhadap penerapan implementasi K3 di tempat kerja.



Sebagai bentuk implementasi Transformasi Budaya Safety Peralatan, Alat dan Personil, PLN UPDK Palangkaraya telah membuat Safety dan Faba Center.

Safety Center ini akan menjadi poros semua kegiatan berbasis K3 yang wajib diterapkan oleh pegawai dan mitra kerja yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan PT PLN (Persero) UPDK Palangkaraya.

Sedangkan FABA Center ini akan mendukung program PLN yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan mensosialisasikan produk FABA untuk dimanfaatkan dalam bidang sipil oleh masyarakat luas.

Rangkaian Bulan K3 Tahun 2022 ditutup dengan Apel K3 yang dipimpin langsung oleh Manager UPDK Palangkaraya, H.S Handoko.

Dalam pelaksanaan apel, Pembina Apel membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Bulan K3 Nasional Tahun 2022 diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk mengedepankan keselamatan kerja dalam setiap proses ketenagakerjaan dan peduli terhadap K3 bagi semua tenaga kerja di era digitalisasi.

Bulan K3 tahun 2022 ini menjadi tonggak awal PLN UPDK Palangkaraya dalam menjalankan proses bisnis di bidang pembangkitan, demi mewujudkan Zero accident secara berkelanjutan. (aol)

SAFETY? YESS !! YES !! YES ACCIDENT? NO !!