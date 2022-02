Putri Anne Buka Rahasia Keluarga Saat Akhir Pekan, Arya Saloka Sampai Tak Bisa Mandi

BANJARMASINPOST.CO.ID- Putri Anne baru-baru ini membuka rahasia keluarga kecilnya dengan Arya Saloka.

Apa itu? ternyata keluarganya tambah bahagia kala akhir pekan.

Pasalnya Arya Saloka yang saat ini sibuk perankan Aldebaran pada Sinetron Ikatan Cinta pulang ke rumah.

Saat itulah sang anak Ibrahim Jalal Ad Din Rumi bisa bermanja-manja dengan lawan main Amanda Manopo ini.

Ya diketahui kesuksesan Sinetron Ikatan Cinta membuat para pemain harus berkorban.

Salah satunya adalah jarang bisa bertemu keluarga di rumah karena nyaris setiap hari harus syuting.

Hal ini juga tentu saja dirasakan oleh pemain utamanya, Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka.

Ia harus rela jarang pulang ke rumah dan bertemu istri juga putranya, Ibrahim.

Putri Anne yang menantikan sang suami, mengungkap kebiasaan akhir pekan keluarganya, di mana mereka akhirnya bisa berkumpul.

"Good morning everyone.. so happy its almost weekend