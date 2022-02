VIDEO Inilah 5 Mobil Terbaru Tahun 2022 di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beberapa mobil keluaran terbaru menjadi andalan sejumlah diler mobil untuk mendongkrak penjualan di tahun 2022 ini.

Berikut ini adalah lima mobil varian terbaru yang cukup menjadi favorit warga Banua.

Ada All New Avanza dari Toyota, All New Xenia Facelift dari Daihatsu, New Brio RS dan New BRV dari Honda serta, All New Ertiga Sporty dari Suzuki.

Simak video reportase wartawan Banjarmasinpost.co.id dari diler Toyota, Daihatsu, Honda dan Suzuki yang berlokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru.

Intip pula penampakan keren dari desain varian-varian mobil teranyar yang disajikan, lengkap dengan tipe-tipe mobil yang tersedia dan bocoran harga serta promo menarik yang ditawarkan pihak marketing.

