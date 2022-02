Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Live Indosiar Ada Persipura vs Persib, Arema vs Madura United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga 1 2021-2022 hari ini, ada Persipura vs Persib , Persela vs Barito Putera dan Arema FC vs Madura United via Siaran langsung Indosiar dan Ochannel serta Live Streaming Vidio.com.

Jadwal Siaran langsung Liga 1 2021-2022 pekan 26 akan kembali dimulai pada Jumat (18/2/2022) hingga Minggu (20/2/20220).

Setelah tiga laga itu, jadwal Liga 1 2021-2022 akan melangsungkan enam pertandingan lainnya Sabtu besok yang juga bakal kembali Siaran langsung Indosiar & OChannel serta Live Streaming Vidio.com.

Laga yang termasuk Jadwal Siaran langsung Liga 1 2021-2022 itu yakni Persiraja vs Persebaya, PSM vs Persita, Persija vs Persik. Lalu Minggu, PSS vs Borneo FC, Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 dan PSIS vs Bali United.

Simak Jadwal Siaran Langsung Liga 1 dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-26 setelah artikel ini.

Laga Liga 1 pekan 26 akan di buka dengan laga Persipura Jayapura vs Persib Bandung.

Persipura Jayapura jadi lawan yang bersejarah bagi Persib Bandung, termasuk saat Persib menjuarai Indonesia Super League musim 2014.

Persib dan Persipura bisa dikatakan sebagai dua klub besar sarat prestasi di era penyatuan Perserikatan dan Galatama menjadi Liga Indonesia sejak musim 1994/95.

Dilansir BolaSport.com Persipura jadi klub tersukses di era Liga Indonesia dengan catatan empat kali juara, sedangkan Persib hanya dua kali.

Nasib kedua tim ini berubah saat ini, setelah Persipura ditinggal oleh banyak figur seniornya saat mendominasi Liga Indonesia.