Link Live Streaming Arema vs Madura United di Liga 1 Malam Ini, Panggung Fortes & Beto Gonçalves

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Arema vs Madura United di Liga 1 2021-2022 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Jumat (18/2/2022). Cek Prediksi Susunan Pemain, kondisi terbaru pemain dan head to head.

Laga diprediksi akan berjalan sengit sebab kedua kubu akan saling jegal agar bisa membawa pulang tiga poin.

Saat ini Singo Edan menduduki posisi ke-1 di klasemen sementara dengan skor 52 poin.

Selama 25 kali berlaga, Arema FC sudah menang 14 kali, seri 10 kali dan 1 kali kalah.

Satu-satunya klub yang mengalahkan Arema FC di putaran pertama saat itu adalah PSS Sleman, klub yang akan ditemui di laga nanti.

Terakhir, di pekan ke 25 lalu, Arema FC berhasil bertahan menang atas Persita Tangerang dengan skor 0-2.

Sedangkan rivalnya, Madura United saat ini berada di urutan ke-11 klasemen sementara Liga 1 2021.