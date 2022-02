LIVE Streaming TV Online Juventus vs Torino di Liga Italia Malam Ini, Siaran Langsung RCTI

Link Live Streaming Juventus vs Torino di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 3, Live Streaming TV Online & Live Streaming RCTI +

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Juventus vs Torino di Liga Italia, Sabtu (19/2/2022) via Live Streaming Bein Sports 3 dan Live Streaming RCTI +. Dusan Vlahovic main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs Torino via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 dan vidio.com mulai pukul 02.45 WIB. Laga ini kemungkinan tayang Siaran Langsung RCTI namun belum ada pengumuman resmi.

Link Live Streaming Juventus vs Torino bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 3 dan Live Streaming RCTI + di Jadwal Liga Italia yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Edin Dzeko main.

Duel Juventus vs Torino di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 dan vidio.com yang banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Duel ini kemungkinan tayang via Siaran Langsung RCTI.

Baca juga: Live RCTI! Line Up & Link Nonton TV Online Juventus vs Torino di Liga Italia Malam Ini, Ada Vlahovic

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Nantes vs PSG di Jadwal Liga Prancis Live RCTI +, Messi & Mbappe Duet

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Man City vs Tottenham di Liga Inggris Tak Live SCTV, Harry Kane Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Norwich di Liga Inggris Tak Live SCTV, Mo Salah Main

Juventus membawa bekal positif menjelang Derbi Turin di Serie A pekan ini. Skuad arahan Massimiliano Allegri itu belum terkalahkan dalam 6 pertandingan beruntun di semua ajang (4 menang, 2 imbang).

Teranyar, Juventus berhasil menahan imbang Atalanta dengan skor 1-1. Hasil itu membuat Juve masih bertengger di tempat ke-4 klasemen Liga Italia, dengan koleksi 46 poin. Meski begitu, mereka masih butuh tambahan 3 poin dari laga kontra Torino guna bisa menipiskan jarak angka dengan Napoli yang menempati posisi 3.

Sebaliknya, Torino melewati 3 laga terakhir tanpa kemenangan. Setelah ditahan imbang 1-1 oleh Sassuolo, Il Toro mengalami 2 kekalahan beruntun, yakni saat melawan Udinese (2-0) dan Venezia (1-2).

Saat ini, skuad arahan Ivan Juric masih tertahan di peringkat 10 klasemen Liga Italia Serie A dengan mengantongi 32 angka, selisih 4 poin dari Hellas Verona di urutan 9. Jika kembali gagal memetik poin pada pekan ini, mereka berisiko tergeser oleh Empoli yang saat ini hanya berjarak 1 angka dengan mereka.

Dari segi pertahanan maupun serangan, Juventus terbilang lebih baik ketimbang Torino. Dalam 25 laga di Serie A musim ini, Juventus telah menceploskan 37 gol dan baru kebobolan 22 kali. Sebaliknya, Il Toro telah kemasukan sebanyak 25 kali dan baru menciptakan 31 gol dari 24 laga.

Namun demikian, dari segi kualitas pemain, Torino tak kalah bagus. Mereka memiliki sejumlah pemain yang dapat membahayakan gawang lawan, seperti Josip Brekalo, Antonio Sanabria, Tommaso Pobega, dan Andrea Belotti.