Pujian Stefan William untuk Ria Andrews Dibanding Celine Evangellista, Pamerkan Wajah sang Kekasih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Makin mesra dengan sang kekasih, Stefan William puji paras Ria Andrews dibanding Celine Evangelista mantan istri dan ibu kedua putranya.

Hubungan rumah tangga antara Celine Evangelista dan Stefan William akhirnya harus berakhir kandas usai keduanya memutuskan bercerai pada pertengahan tahun 2021 lalu.

Setelah tak lagi menyandang status sebagai seorang suami, Stefan memutuskan untuk pindah ke Bali dan meninggalkan Jakarta.

Ternyata pria blasteran tersebut diketahui sudah memiliki kekasih baru yang tak lain adalah sosok Ria Andrews.

Keduanya sempat terekam beradegan mesra sesaat setelah Stefan bercerai dengan Celine.

Tak menutupi status hubungan asmara yang kini sedang dijalani, lewat akun media sosial miliknya Stefan kerap memamerkan kemesraannnya dengan Ria Andrews.

Seperti yang dilansir lewat unggahan story di akun instagram @stefannwilliam, Kamis (17/2/2022).

Tampak ayah Lucio dan Koa itu memuji paras Ria Andrews saat sedang nongkrong di salah satu kafe bersama dirinya.

“Who’s girl is this? So beautiful,” tulis Stefan.

Memang dalam foto yang diunggah Stefan, Ria Andrews terlihat memukau dengan rambut panjang yang diterpa angin dan kedua mata yang dipejamkan sambil meletakan salah satu tangan di dagunya.

