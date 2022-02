Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Live Indosiar, Giliran Tim Persebaya, PSM dan Persija Main

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2021-2022 mulai hari ini Persiraja vs Persebaya, PSM vs Persita dan Persija vs Persik. Meski Persija Jakarta sedang mengalami krisis pemain akibat paparan Covid-19, agenda latihan tim tetap berjalan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2021-2022 mulai hari ini Sabtu (19/2/2022) hingga Minggu (20/2/2022) via Siaran Langsung Indosiar, Siaran Langsung OChannel dan Live Streaming Indosiar. Persiraja vs Persebaya, PSM vs Persita dan Persija vs Persik.

Jadwal Liga 1 Pekan 26 yang tayang via Live Indosiar dan Live Streaming TV Online Indosiar Persiraja vs Persebaya dan Persija vs Persik dan laga lainnya di Liga 1 akan disiarkan via Siaran Langsung OChannel adalah PSM vs Persita.

Pada Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2021 hari ini diawali laga Persiraja vs Persebaya di tutup Persija vs Persik. Esoknya ada PSS vs Borneo FC, Bhayangkara FC vs Persikabo, PSIS vs Bali United juga bisa disaksikan via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar.

Jadwal Siaran langsung liga 1 selengkapnya ada di artikel ini.

Persebaya Surabaya saat ini berada di peringkat 5 klasemen Liga 1 2021-2022 dengan raihan 45 poin dari 25 pertandingan.

Taisei Marukawa dan kawan-kawan masih punya defisit 2 poin dari Persib Bandung yang duduk di urutan ke-4.

Skuad arahan Aji Santoso butuh tambahan 3 poin dalam laga nanti guna bisa menipiskan jarak poin tersebut.

Di samping itu, Persebaya berambisi memutus rekor buruk tidak pernah menang dalam 4 laga beruntun.

Di atas kertas, skuad Bajol Ijo lebih diunggulkan saat menghadapi Persiraja Banda Aceh yang menghuni juru kunci.

Laskar Rencong saat ini berada di dasar klasemen dengan baru mengantongi 12 poin.