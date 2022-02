Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Live Indosiar, Persiraja vs Persebaya & Persija vs Persik

Jadwal Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar, Persiraja vs Persebaya Surabaya dan Persija vs Persik Kediri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021-2022 yang akan kembali bergulir mulai Jumat (18/2/2022) hingga Minggu (20/2/2022) via Siaran Langsung Indosiar, Siaran Langsung OChannel dan Live Streaming Indosiar. Hari ini ada Persiraja vs Persebaya Surabaya dan Persija vs Persik Kediri.

Siaran Langsung Liga 1 Pekan 26 tidak semuanya tayang via Siaran Langsung Indosiar. Beberapa laga tim besar kemungkinan ditayangkan di TV nasional itu seperti PSS Sleman vs Borneo FC, Bhayangkara FC vs Persikabo dan PSIS vs Bali United.

Laga di Jadwal Liga 1 dan lainnya tayang via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung OChannel. Belum diketahui tim mana yang akan tayang di Indosiar bisa ada Persiraja vs Persebaya Surabaya dan Persija vs Persik Kediri.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 selengkapnya setelah ada di artikel ini. Laga pembuka Liga 1 pekan 26 akan menyajikan pertandingan Persela vs Barito Putera.

Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Jumat, 18 Februari 2022, di Stadion Kompyang Sujana. Jalannya laga ini dapat disaksikan melalui live streaming Vidio.

Kedua tim sama-sama sedang berjuang di papan bawah klasemen.

Persela duduk di peringkat 17 dengan raihan 19 angka, sedangkan Barito duduk di posisi 15, mengantongi 22 poin.

Jika dilihat dari rekor head to head, Persela sedikit lebih diunggulkan atas Barito.

Dalam 5 pertemuan menghadapi Barito, Laskar Joko Tingkir belum pernah kalah dengan rincian 1 kemenangan dan 4 hasil imbang.

Selanjutnya, Liga 1 kembali menggelar pertandingan sengit antara Arema FC menghadapi Madura United.