Link Live Streaming Persija vs Persik di Liga 1 Live Indosiar, Persaingan Bomber Simic & Ezzejjari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Indosiar laga Persija vs Persik di Liga 1 2021-2022 Sabtu (19/2/2022) malam. Simak prediksi susunan pemain, head to head, kabar tim dan Link Live Streaming. Adu bomber Marko Simic dan Youssef Ezzejjari.

Jadwal Liga 1 antara Persija Jakarta vs Persik Kediri bisa juga ditonton via Live Streaming Vidio.com mulai jam 20.45 WIB.

Prediksi Susunan Pemain, Head to head dan Link Live Streaming Persija vs Persik di Liga 1 ada diartikel ini. Laga bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung SCTV.

Pertandingan Persija Jakarta vs Persik Kediri di jadwal Liga 1 digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Dalam laga ini gelandang Persija Jakarta, Syahrian Abimanyu, mengaku buta tentang kekuatan Persik Kediri.

Terutama lini tengah Persik Kediri.

Wajar saja, Syahrian Abimanyu sebelumnya memperkuat klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim.

Dilansir BolaSport.com Syahrian Abimanyu pun sempat dipinjamkan Johor Darul Ta'zim ke tim Australia, Newcastle Jets.

Syahrian Abimanyu ditebus Persija Jakarta dari Johor Darul Ta'zim pada jendela transfer putaran kedua Liga 1 2021-2022.

"Jujur, sejauh ini belum pernah bertemu Persik Kediri," ucap mantan pemain Madura United itu.