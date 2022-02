LIVE SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Man City vs Tottenham di Liga Inggris Jam 00.30 WIB

Link Live Streaming Man City vs Tottenham di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV, Live Streaming TV Online & Siaran Langsung SCTV. Harry Kane main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Man City vs Tottenham di Liga Inggris, Minggu (20/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Kevin de Bruyne dan Harry Kane main.

Pertemuan Manchester City vs Tottenham menarik karena ini adalah adu strategi antara Pep Guardiola versus Antonio Conte.

Namun, Pep saat ini memiliki skuad yang unggul dalam semua aspek, sedangkan Conte mewarisi skuad Spurs yang lebih lemah.

Manchester City meraih 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk menang 0-5 atas Sporting CP di Liga Champions.

Wajar jika The Citiznes lebih diunggulkan untuk menang melawan Tottenham Hotspur yang meraih hasil buruk dalam beberapa laga terakhir.

Sempat mencatat 8 laga tanpa kekalahan di Liga Inggris 2021/2022 sejak ditangani Antonio Conte, Spurs lantas 3 kali tumbang secara beruntun, jelang menghadapi Manchester City: kalah 2-0 dari Chelsea, 2-3 dari Southampton, dan 0-2 dari Wolves.

Hasil itu pembuat Tottenham Hotspur saat ini berada di peringkat 8 klasemen Liga Inggris 2021/2022 dengan 36 poin. Mereka tertinggal 7 poin dari Manchester United di peringkat 4.