LIVE Streaming Liverpool vs Norwich di Liga Inggris Jam 22.00 WIB, Tak Siaran Langsung SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up) dan Live Streaming Liverpool vs Norwich di Liga Inggris, Sabtu (19/1/2022) via Live Streaming Mola TV dan tak tayang via Siaran Langsung SCTV. Mo Salah dan Luis Diaz main.

Liverpool masih menempel ketat Manchester City. The Reds saat ini duduk di peringkat 2 dengan raihan 54 poin dari 24 pertandingan, selisih 9 angka dari Man City yang menempati peringkat pertama di klasemen Liga Inggris dan telah memainkan 25 laga.

Misi Liverpool untuk menambah 3 poin pada pekan ini semestinya tidak terlalu berat bagi mereka.

Sebab, mereka akan bertanding melawan tim papan bawah, Norwich City.

The Canaries hingga kini masih tertahan di posisi 18 klasemen Liga Inggris dan baru mengantongi 17 poin.

Dari 24 pertandingan, skuad arahan Dean Smith hanya mampu memetik 4 kemenangan, 5 hasil imbang, dan telah menelan 15 kekalahan.

Dilihat dari berbagai segi, Liverpool layak lebih diunggulkan ketimbang Norwich.