Live Streaming Nantes vs PSG di Liga Prancis Live RCTI+, Messi, Mbappe, Neymar Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Link Live Streaming Nantes vs PSG di Liga Prancis 2021-2022 pekan 25 Minggu (20/2/2022) dinihari via live streaming RCTI+. Trio Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar.



Siaran Langsung Liga Prancis antara Nantes vs Paris Saint-Germain via Live Streaming TV Online RCTI+ mulai jam 03.00 WIB.

Link Live Streaming Nantes vs PSG bisa diakses via live streaming RCTI+. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini.

Duel Nantes vs Paris Saint-Germain di Liga Prancis dapat diakses via live streaming RCTI+.

PSG akan berharap untuk melanjutkan awal manis mereka di musim liga ketika mereka menjamu Nantes dinihari nanti.

Setelah awal tahun yang beragam, Paris Saint-Germain menikmati awal yang sangat baik di bulan Februari.

Mereka saat ini sedang dalam rangkaian tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 1-0 atas Real Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

PSG berada dalam sentuhan yang lebih baik di liga, mengamankan kemenangan di semua empat pertandingan terakhir mereka.

Ini telah membantu mereka mempertahankan keunggulan 13 poin mereka atas Marseille yang berada di posisi kedua.

Mauricio Pochettino akan berusaha memperbaiki rekor itu ketika timnya menghadapi Nantes di Stade de la Beaujoire pada hari Sabtu.

Saat ini duduk di posisi papan tengah, Nantes menikmati musim yang relatif lebih baik setelah finis di tempat playoff degradasi musim lalu.