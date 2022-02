LIVE Streaming TV Online Palace vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini, Tak Siaran Langsung SCTV

Link Live Streaming Palace vs Chelsea di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV & Live Streaming SCTV. Romelu Lukaku main.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Palace vs Chelsea di Liga Inggris, Sabtu (19/1/2022) Tak Siaran Langsung SCTV namun bisa Live Streaming Mola TV. Romelu Lukaku ada di starting Line Up.

Chelsea akan melanjutkan kampanye Liga Premier mereka pada hari Sabtu ketika mereka melakukan perjalanan untuk menghadapi rival London Crystal Palace.

The Blues tidak terlibat dalam aksi liga selama hampir sebulan, dengan pertandingan terakhir mereka di liga berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Tottenham pada akhir Januari.

Setelah itu, Chelsea mengalahkan Plymouth Argyle di Piala FA sebelum memenangkan Piala Dunia Antarklub FIFA, mengalahkan raksasa Brasil Palmeiras di final di Timur Tengah.

Peluang Chelsea untuk memenangkan gelar liga hampir berakhir, dengan pemuncak klasemen Manchester City unggul 16 poin dari mereka, meskipun mereka telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Pasukan Thomas Tuchel terpaut tujuh poin dari Liverpool yang berada di posisi kedua dan akan berusaha untuk menutup celah itu dalam beberapa minggu mendatang, dimulai dengan kemenangan pada hari Sabtu.

Sementara itu, Crystal Palace menemukan diri mereka dalam kenyamanan papan tengah, karena mereka duduk di posisi 13 dengan 26 poin dari 24 pertandingan.