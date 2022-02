Nonton Online Live Streaming Persiraja vs Persebaya di Liga 1 Malam ini, Taisei Marukawa Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Indosiar dan bisa nonton online laga Persiraja vs Persebaya di Liga 1 Malam ini, Sabtu (19/2/2022). Simak Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Link Live Streaming, kabar kondisi pemain dan Head to head. Taisei Marukawa main.

Jadwal Liga 1 antara Persiraja Banda Aceh vs Persebaya Surabaya selain Live Indosiar juga bisa disaksikan via Live Streaming Vidio.com mulai jam 18.15 WIB.

Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Link Live Streaming Persiraja vs Persebaya ada di artikel ini. Laga bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.



Pertandingan Persiraja vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2021-2022 di gelar Stadion Kompyang Sujana, Denpasar Bali tanpa penonton namun bisa nonton online via Live Streaming TV Online.

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Live Indosiar, Giliran Tim Persebaya, PSM dan Persija Main

Baca juga: Usai Gilas Persipura, Kapten Persib Bandung Yakin Timnya Bisa Juara Liga 1

Di laga ini Pelatih Persebaya Aji Santoso meminta seluruh pemain Persebaya Surabaya untuk tidak mengulangi dosa lama pada laga melawan Persiraja.

Hal itu lantaran, akibat dosa tersebut Persebaya Surabaya puasa kemenangan pada empat laga terakhir.

Tak hanya itu, Aji Santoso juga menemukan masalah dalam Persebaya Surabaya jelang laga melawan Persiraja.

Pasalnya, akibat dosa pemain sebelumnya, yaitu kurang fokus sepanjang laga, empat laga terakhir Persebaya puasa kemenangan.

Selalu kebobolan di menit tambahan waktu.

Padahal Aji Santoso sampaikan, hal ini sudah sering ia ingatkan pada pemain, namun kembali terjadi di laga selanjutnya.

"Sudah dua kejadian, ketika kami melawan Persela dan Persija, itu sudah cukup (menjadi pelajaran). Sudah berulang kali saya sampaikan pada seluruh pemain untuk tetap fokus, tetap konsentrasi sampai akhir laga," terang Aji Santoso, Jumat (18/2/2022).