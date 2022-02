Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Indosiar Hari Ini Ada PSIS vs Bali United & PSS, Bhayangkara Juga Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung Liga 1 2021-2022 pekan 26 hari ini Minggu (20/2/2022) yang tayang Siaran langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com.

Sejumlah laga menarik menanti pada pekan 26 Liga 1 2021-2022, seperti PSS Sleman vs Borneo FC, Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 dan PSIS Semarang vs Bali United Live Indosiar dan Live Streaming TV Online.

Rencananya tiga laga penutup Liga 1 pekan 26 ini bakal Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com

Pekan 26 Liga 1 antara PSS Sleman vs Borneo FC, Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 dan PSIS Semarang vs Bali United dimulai jam 15.15 hingga 20.45 WIB.

Laga yang patut menjadi perhatian adalah laga penutup PSIS Semarang vs Bali United yang di mulai pukul 20.45 WIB.

Diketahui Pratama Arhan resmi mengumumkan akan bergabung dengan klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdy.

Namun sebelum pindah bek kiri muda ini bakal menjalani laga terakhir bersama tim PSIS Semarang sekaligus pamitan.

Pratama Arhan sebenarnya telah dibawa Coach Dragan saat melawan Persib Bandung pada pekan ke-25 lalu.

Namun sayangnya, ia hanya duduk di bangku cadangan dan tak dimainkan pada laga itu.

Permain Timnas Indonesia itu resmi direkrut klub divisi kedua Liga Jepang atau J2 League, Tokyo Verdy.