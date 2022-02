Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Hari ini, Leeds vs Man United & Wolverhampton vs Leicester

Cristiano Ronaldo dari Manchester United dan Bruno Fernandes dari Manchester United berebut bola di udara dengan Declan Rice dari West Ham United selama pertandingan Liga Premier antara Manchester United dan West Ham United di Old Trafford pada 22 Januari 2022 di Manchester, Inggris. (Foto oleh Naomi Baker/Getty Images)

Naomi Baker / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris atau English Premier League ( EPL ) di pekan ini yang berlangsung malam ini tinggal 2 pertandingan di pekan 26. Ada Leeds United vs Manchester United dan Wolverhampton vs Leicester City. via Siaran langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV.

Jadwal Liga Inggris pekan 26 mulai berlangsung Minggu (20/2/2022) jam 21-00 WIB dan 23.30 WIB.

Satu laga Liga Inggris Premier League yang Live SCTV adalah Wolverhampton vs Leicester City sementara Leeds United vs Manchester United via Live Streaming TV Online Mola TV.

Jadwal Liga Inggris 2021-2022 hari ini lebih lengkap ada setelah artikel ini.

Laga penutup Liga Inggris 2021-2022 pekan 26 akan menyajikan pertandingan Leeds United vs Manchester United.

Leeds United akan putus asa untuk menjaga jarak antara mereka dan zona degradasi saat mereka menjamu rival Manchester United di Elland Road pada hari Minggu.

Kekalahan dari Everton dan Newcastle United telah merusak momentum Leeds United dalam beberapa pekan terakhir. Mereka mampu menghasilkan penampilan menyerang yang kuat, terbukti dengan hasil imbang 3-3 melawan Aston Villa sekitar seminggu lalu.

Namun, kelemahan pertahanan Leeds United telah terungkap beberapa kali musim ini. Everton melaju dengan kemenangan 3-0 atas mereka akhir pekan lalu.

Pasukan Marcelo Bielsa saat ini berada di urutan ke-15 dalam tabel Liga Premier dengan 23 poin dari 23 pertandingan, unggul enam poin dari Norwich City di urutan ke-18.

Leeds gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran melawan pasukan Frank Lampard dan akan melakukannya dengan baik untuk lolos bahkan dengan satu poin melawan Manchester United.