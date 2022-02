Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini Tak Live SCTV, Leeds vs Manchester United

Jadwal Liga Inggris Hari Ini via Live Streaming Mola TV & Siaran Langsung SCTV, Leeds vs Manchester United dan Wolves vs Leicester City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ini mulai Sabtu dan Minggu 19-20 Februari via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Ada Leeds vs Manchester United dan Wolves vs Leicester City.

Siaran Langsung Liga Inggris mulai berlangsung Sabtu, 19 Februari 2022 pukul 22.00 WIB bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV dan hanya dua laga yang siaran langsung tv nasional. Laga ini belum tentu tayang via Live Streaming SCTV.

Duel Leeds vs Manchester United di Jadwal Liga Inggris malam ini kemungkinan tak tayang via Siaran langsung SCTV dan pasti bisa diakses via Live Streaming Mola TV. Termasuk Wolves vs Leicester City.

Sejumlah pertandingan menarik selalu tersaji di kompetisi ini, salah satunya duel Manchester City vs Tottenham.

Kemudian ada juga laga Leeds United lawan Manchester United atau MU.

Pertandingan di pekan itu mulai bergulir Sabtu dan Minggu 19-20 Februari.

Big match Manchester City vs Tottenham dijadwalkan akan digelar Minggu dini hari 20 Februari 2022.

Jelang laga melawan Tottenham, Manchester City membawa modal bagus setelah terus menuai hasil positif di beberapa pertandingan.

Di kompetisi domestik, mereka baru saja pesta gol ke gawang tim papan bawah Norwich City.

Teranyar, Manchester City sudah menapakkan satu kakinya di babak perempatfinal Liga Champions.