LIVE Bein Sports 1! Line Up & Link Nonton TV Online Valencia vs Barcelona di Jadwal Liga Spanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Valencia vs Barcelona di Jadwal Liga Spanyol, Minggu (20/2/2022) via Live Streaming Bein Sports 1 dan vidio.com. Adama Traore main.

Matchday 25 musim La Liga 2021/22 berlanjut pada hari Minggu, dengan empat pertandingan dipertunjukkan.

Barcelona akan melanjutkan kampanye mereka dengan pertandingan tandang saat mereka berhadapan dengan Valencia di Mestalla pada Minggu sore.

Kampanye Valencia 2021/22 telah mereda seperti musim sebelumnya ketika mereka finis di urutan ke-13 dalam klasemen.

Kedatangan Jose Bordalas belum menggembleng tim sebanyak yang diinginkan dewan, dengan Los Che saat ini duduk di urutan ke-12 dalam klasemen.

Kualifikasi Eropa bukanlah mimpi yang jauh, dengan Real Sociedad unggul delapan poin dari mereka di tempat keenam, meskipun mereka gagal memenangkan enam pertandingan liga terakhir mereka.

Di sisi lain, penampilan Barcelona telah meningkat secara definitif, dengan berakhirnya jendela transfer Januari yang kuat meningkatkan moral di Camp Nou.