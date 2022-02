Penjualan Mobil di Banjarmasin Terkerek Ketika Harga Sawit Membaik dan Naik Tinggi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seiring membaiknya harga sawit di pasar luar negeri, ternyata memberikan Imbas kepada penjualan mobil.

Manajer Marketing Honda Trio Mobil Banjarmasin, Bobby Koesmandjaya, membenarkan.

"Meski tidak menanyakan latar belakang pekejaan konsumen, namun yang jelas terjadi peningkatan pembelian mobil dari warga yang tinggal di daerah penghasil sawit di Kalsel seperti Tanjung, Pelaihari dan Batulicin. Permintaan cukup tinggi di tiga kabupaten tersebut. Artinya ada perbaikan kondisi ekonomi global kita," ujar Bobby.

Diutarakannya, ada dua jenis mobil yang menjadi favorit warga Banua yakni Honda Brio RS dan Satya serta All New BRV. Untuk cc, News Brio ini masih sama, yakni 1200, sehingga sangat irit.

Mobil tersebut, beber Bobby, mengakomodir kondisi jalan di Indonesia. Terutama jalan di Kalsel yang sering macet sehingga warga perlu mobil yang kecil namun lincah di jalanan.

Brio menjadi pilihan warga, terutama yang jenis CVT (Matic). Performa perpindahan gigi di Matic ini sudah tidak terasa. Bahkan beberapa fitur keamanan sudah ada seperti air bag.

Bobby mengungkapkan, saking tingginya permintaan dua jenis mobil tersebut, pihaknya sempat kewalahan memenuhi permintaan konsumen.

"Tapi kami sudah komitmen dari pabrik, mengusahakan ready stok dari Honda Brio, termasuk warna dan pilihannya," ujarnya.

Sedangkan untuk harga, jelas Bobby, tidak berbeda jauh dari Jakarta karena Honda menerapkan satu harga.

"Kalau saat ini Honda memang menggunakan satu harga. Jadi ini harga net. Untuk Brio RS, dijual dari Rp 207.900.000 hingga tertinggi Brio CKF RS CVT Rp 231.900.000," urainya.

