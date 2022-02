SESAAT LAGI Tak Live SCTV! Link Streaming Leeds vs Man United TV Online Liga Inggris, Ronaldo Main

Sesaat Lagi Live Streaming Leeds vs Man United Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & Live Streaming TV Online & tak Siaran Langsung SCTV.

Stu Forster / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Leeds vs Man United di Liga Inggris, Sabtu (19/1/2022) Tak Siaran Langsung SCTV namun bisa Live Streaming Mola TV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Leeds vs Manchester United via Live Streaming TV Online Mola TV mulai pukul 21.00 WIB bukan via Live Streaming SCTV dan Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung.

Karena tak Siaran Langsung SCTV, link Live Streaming Leeds vs Man United di Liga Inggris ini sudah disediakan di artikel ini melalui Live Streaming Mola TV. Cek prediksi Line Up, Cristiano Ronaldo main.

Laga Leeds vs Manchester United di jadwal Siaran Langsung Liga Inggris digelar di Stadion Selhurst Park dan tayang via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Live Streaming SCTV.

Baca juga: Tak Live SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Leeds vs Man United di Liga Inggris Malam Ini

Baca juga: LIVE Streaming TV Online Valencia vs Barcelona di Jadwal Liga Spanyol, Link Bein Sports 1

Baca juga: Tak Live RCTI! Link Streaming TV Online Inter Milan vs Sassuolo Liga Italia Malam Ini Jam 00.00 WIB

Pertandingan lawatan kali ini bakal menjadi tantangan bagi Manchester United untuk bisa meraup poin penuh jika ingin tetap bertahan di 4 besar.

Mengantisipasi kemenangan yang bisa saja diraih oleh pesaing terdekat West Ham (41 angka), Si Iblis Merah (43 angka) membutuhkan kemenangan untuk tetap mempertahankan posisinya saat ini.

Sementara Leeds semakin terancam di papan bawah. The Whites hanya berdiri 3 tangga saja dari zona degradasi dengan keunggulan 6 angka. Agar bisa semakin menjauh, laga menjamu Manchester United merupakan asa meraih poin tambahan.

Jelang tampil dalam lanjutan Premier League musim ini, Manchester United santer diisukan bakal melakukan pergantian kapten tim. Sang kapten utama, Harry Maguire dilaporkan bakal digantikan posisinya oleh Cristiano Ronaldo di tengah berjalannya kompetisi.

Menanggapi rumor tersebut, Ralf Rangnick selaku manajer interim MU langsung menepisnya. Dirinya menyebut bahwa Maguire akan tetap menjabat kapten tim Si Iblis Merah hingga akhir musim 2021/2022.

"Saya tidak pernah berbicara dengan pemain mana pun tentang kemungkinan perubahan kapten dan Harry (Maguire) sepenuhnya menyadari hal itu, begitu juga Cristiano (Ronaldo), dan semua pemain lainnya," tutur Rangnick, dikutip laman resmi klub.