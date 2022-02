Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Liverpool v Leeds, Man United v Watford, Everton v Man City & Chelsea?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris atau English Premier League ( EPL ) di pekan ini dipanaskan sejumlah pertandingan menarik. Ada Liverpool vs Leeds, Arsenal vs Wolves, Manchester United vs Watford, Everton vs Manchester City, Chelsea vs Leicester City dan lainya.

Liga Inggris 2021-2022 mulai berlangsung Kamis (24/2/2022) hingga Minggu (27/2/2022) via Siaran langsung SCTV dan Live Streaming Mola TV. Belum diketahui laga mana yang siaran.

Laga Liverpool Leeds dan Arsenal vs Wolves merupakan laga tunda yang akan digelar Kamis (24/2/2022) sedang Man United vs Watford, Leeds vs Tottenham, Everton vs Man City dan lainya jadwal liga Inggris pekan 27.

Seperti biasa akan ada dua laga Liga Inggris Premier League yang Siaran Langsung SCTV setiap pekannya dan Live Streaming TV Online Mola TV disemua laga.

Setelah menuntaskan pekan ke 26, Liga Inggris kembali akan bergulir dengan menggelar pertandingan yang tertunda di pekan pekan sebelumnya.

Liverpool akan menjamu Leeds United dan berharap meraih tiga poin untuk membuka mempertipis poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris, Manchester City.

Liverpool harus mengalahkan Leeds United di Stadion Anfield itu agar selisih poin hanya tiga dari 26 pertandingan.

Sedangkan Burnley terus berjuang dari zona degradasi dan siap menghadapi Tottenham Hotspur yang baru saja menaklukkan Manchester City.

Tottenham memiliki semangat berlipat usai mengalahkan sang pemuncak 2-3 di pekan sebelumnya.

Tim asuhan Antonio Conte juga mengincar posisi empat besar jika terus emennagkan laga.