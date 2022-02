Inilah Profil Shayne Pattynama, Pemain Liga Norwegia Keturunan Semarang Coba Gabung Timnas Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok dan Profil Shayne Pattynama, pemain keturunan Semarang yang ingin gabung Timnas Indonesia dan saat ini bermain di Liga Norwegia.

Shayne Pattynama menjadi kandidat pemain keturunan teranyar yang dipastikan bersedia memperkuat timnas Indonesia.

Shayne Pattynama akan segera menyusul Sandy Walsh dan Jordi Amat sebagai pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan gabung bersama Timnas Indonesia.

Kepastiaan ini disampaikan oleh Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani.

Hasani Abdulgani mengatakan, Shayne Pattynama sudah menyatakan kesediannya membela Merah Putih.

Bahkan, pemain yang baru berusia 23 tahun itu juga sudah mengirim surat pernyataan dan dokumen pendukung untuk menjadi WNI.

Shayne Pattynama memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang lahir di Kota Semarang, Jawa Tengah.

"Shayne Pattynama pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK (Liga 1 Norwegia). Ayahnya lahir di Semarang," tulis Hasani di akun Instagram pribadinya, Selasa (22/2/2022).

"Pattynama sudah mengirim surat pernyataan bersedia bermain untuk Timnas serta dokumen pendukung lainnya. Welcome to the board," tambahnya.

Lantas, siapakah sebenarnya Shayne Pattynama?