Jadwal Liga Champion Siaran Langsung SCTV Malam Ini Villarreal vs Juve & Chelsea vs Lille, MU Lusa

Jadwal Liga Champions babak 16 besar via Siaran Langsung SCTV Villarreal vs Juventus, Chelsea vs Lille, Atletico Madrid vs Manchester United lusa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions 2021/2022 babak 16 besar akan dibuka dengan laga Villarreal vs Juventus, Chelsea vs Lille Rabu (23 Februari 2022), Benfica vs Ajax dan Atletico Madrid vs Manchester United Kamis (24 Februari 2022) yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV.

Rangkaian laga babak 16 besar leg 1 Liga Champion musim ini dapat ditonton melalui Live Streaming SCTV, Live Streaming TV Online Champions TV dan Vidio.

Pada Jadwal Liga Champions babak 16 besar ini dipercaya bakal menghadirkan drama, termasuk karena kesalahan teknis komputer UEFA. Duel Villarreal vs Juventus, Chelsea vs Lille Rabu (23 Februari 2022), Benfica vs Ajax dan Atletico Madrid vs Manchester United yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV.

Duel Sporting Lisbon vs Manchester City, Salzburg vs Bayern Munchen, Benfica vs Ajax, Chelsea vs Lille, hingga Villarreal vs Juventus bisa saja lebih sengit dari 3 big match Liga Champions di atas.

Jadwal Liga Champions pada pekan ini memuat pertandingan yang melibatkan dua tim asal Inggris, yakni Chelsea dan Manchester United.

Pada pekan ini, Chelsea dan Man United sama-sama akan memulai perjuangan pada leg pertama 16 besar Liga Champions musim 2021-2022.

The Blues, julukan Chelsea, bakal memulai perjuangan satu hari lebih cepat daripada Man United.

Skuad asuhan Thomas Tuchel itu dijawalkan bersua wakil Perancis, Lille, di Stadion Stamford Bridge, London, Rabu (23/2/2022) dini hari WIB.

Ini menjadi pertemuan pertama antara kedua tim sejak kali terakhir bertanding pada fase grup Liga Champions musim 2019-2020.

Chelsea ketika itu menyapu bersih dua laga melawan Lille dengan skor identik, 2-1.