Jelang Atletico Madrid vs Man United di Liga Champions, Simeone Turunkan Petunjuk ke Luis Suarez

Gelandang Manchester United asal Nigeria Shola Shoretire (2R) mendapat kartu kuning setelah melakukan tekel terhadap Meschack Elia (3L) dari Young Boys selama pertandingan sepak bola Grup F Liga Champions UEFA antara Manchester United dan Young Boys di stadion Old Trafford di Manchester, barat laut Inggris pada 8 Desember 2021. Paul ELLIS / AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar Jelang laga Atletico Madrid vs Manchester United leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 Rabu dinihari.

Live Streaming Atletico vs Man United di babak 16 besar Liga Champion di Stadion Wanda Metropolitano ini juga dapat disaksikan via Siaran langsung SCTV dan live streaming Vidio. com (Champions TV) , Kamis (24/2/2022) jam 03.00 WIB dini hari.

Manchester United (MU) memulai Liga Champions musim ini dengan kekalahan mengejutkan 1-2 dari Young Boys pada laga perdana Grup F.

Tim asuhan Diego Simeone menyambut Manchester United asuhan Ralf Rangnick di ibukota Spanyol.

Diego Simeone memberikan petunjuk tentang taktik Manchester United dengan Luis Suarez dihina.

Luis Suarez diperkirakan akan absen dari tim Atletico Madrid untuk menghadapi Manchester United di ibukota Spanyol pada Rabu malam.

Juara La Liga menjadi tuan rumah bagi tim Liga Premier yang sedang berjuang di leg pertama babak 16 besar Liga Champions .

Seperti Manchester United, Atletico mengalami musim yang harus dilupakan.

Tim asuhan Diego Simeone saat ini berada di urutan kelima dalam tabel, memiliki poin yang sama dengan Barcelona di urutan keempat setelah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Suarez telah mencetak 11 gol dalam 33 penampilan di semua kompetisi musim ini dan, menurut jurnalis Spanyol Javier Diaz, Simeone berencana meninggalkan pemain veteran itu.