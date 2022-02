Korupsi Dana Desa Bongkang Tabalong Kalsel Diimpah ke Pengadilan Tipikor, Mantan Kades Jadi Terdakwa

BANJARMARSINPOST.CO.ID, TANJUNG-Proses hukum dugaan korupsi dana desa Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel, telah diimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Dengan telah dilimpahkannya tersangka, GU, mantan oknum Kepala Desa (Kades) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabalong, maka tahapan selanjutnya tinggal menunggu proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Kajari Tabalong M Ridosan melalui Kasi Intel Kejari Tabalong, Amanda Adelina, Selasa (22/2/2022), membenarkan telah dilimpahkannya perkara dugaan korupsi yang dilakukan GU.

"Pelimpahan perkara ini dilakukan Jumat 18 Februari 2022 pagi sekitar pukul 10.00 Wita," katanya.

Menurutnya, terdakwa GU ditahan penuntut umum di Rutan Kelas IIB Tanjung dari 10 Februari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022.

Dimana terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi saat ini Kejaksaan Negeri Tabalong menunggu hari dan jadwal persidangan perkara tersebut. Pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin," katanya.

Diketahui, dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan saat GU masih menjabat sebagai kades periode 2013-2018.

Terungkap saat itu diduga melakukan kegiatan fiktif agar bisa mencairkan uang dana desa tahun anggaran 2018 yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Akibat ulahnya itu menimbulkan adanya kerugian negara atau daerah sebesar Rp 369.448.500. (banjarmasinpost.co.id/dony usman)