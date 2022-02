Operasi Jaran Intan 2020, Kapolres Tapin : Warga Merasa Kehilangan Motor Bisa Lihat Ke Polres

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Sebanyak 13 motor berhasil diamankan selama pelaksanaan operasi Jaran Intan 2022 yang serentak dilaksanakan selama 20 hari, Polres Tapin, Selasa, (22/02/2022).

Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser dalam konferensi pers di Lapangan Apel Mapolres Tapin mengatakan opersi jaran sendiri sasarannya adalah pelaku kejahatan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian sepeda motor.

"Untuk Polres Tapin melibatkan 31 Personil dengan hasil 10 tersangka baik TO ataupun Non TO termasuk DPO dengan barang bukti kendaraan roda dua," jelasnya.

AKBP Ernesto mengatakan terhadap barang bukti yang diamankan ini, pihaknya mengimbau bagi masyarakat yang merasa pernah kehilangan sepeda motor, silahkan melihat ke Polres Tapin.

"Silahkan datang ke Polres atau menghubungi bagian Reskrim dengan membawa bukti kepemilikan seperti STNK, BPKB dan KTP untuk dikembalikan," lanjutnya.

"Terkait kasus pencurian kendaraan, kepada masyarakat saya berharap masyarakat bisa jadi Polisi bagi dirinya sendiri. Artinya bisa mengamankan sepeda motornya yang parkir dengan mengunakan kunci pengaman tambahan," lanjutnya.

Ia mengatakan selain itu juga jika ingin meminjamkan kendaraanya kepada orang lain, harus benar- benar bisa dipercaya.

"Satu lagi yang juga sangat penting, jangan tergiur dengan tawaran penjualan sepeda motor harga murah atau mau menampung hasil curian karena bisa terjerat hukuman empat tahun penjara," tegasnya.

Untuk diketahui, has operasi jaran intan 2022 di Polres Tapin, petugas mengamankan 10 orang tersangka dan mengamankan 13 barang bukti berupa kendaraan roda dua. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene).