Prediksi & Live Streaming Chelsea vs Lille Liga Champions via Siaran Langsung SCTV, Lukaku Absen

Prediksi & Live Streaming Chelsea vs Lille Liga Champions via Siaran Langsung SCTV, Live Streaming Champions TV & Live Streaming SCTV. Romelu Lukaku absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Chelsea vs Lille di laga babak 16 besar Liga Champions, Rabu (23/2/2022) dinihari via Live Streaming Champions TV di Vidio.com dan via Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku absen.

Siaran Langsung Liga Champions antara Chelsea vs Lille via Live Streaming TV Online Vidio dan tak via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Lille di laga babak 16 besar Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champiosn TV di Vidio.com dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Thomas Tuchel simpan Romelu Lukaku.

Duel Chelsea vs Lille di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan tak bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Baca juga: Jadwal Liga Champion Siaran Langsung SCTV Malam Ini Villarreal vs Juve & Chelsea vs Lille, MU Lusa

Baca juga: LIVE Indosiar! Line Up & Link Nonton TV Online PSM vs Persib di Liga 1 Malam Ini, Da Silva Main

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Tak Live SCTV, Liverpool vs Leeds, Arsenal vs Wolves & Tottenham

Baca juga: Hasil & Klasemen Liga Italia Terbaru : AC Milan Kokoh di Puncak Saat Inter Tumbang & Napoli Imbang

Melakoni laga pertama di kandang sendiri bisa menjadi beban bagi skuad Chelsea besutan Thomas Tuchel. Mereka menjadi unggulan dan dituntut untuk meraih poin penuh.

Tanpa kemenangan akan membuat Chelsea kesulitan di partai away nanti.

Sebaliknya Lille diperkirakan akan bermain tanpa beban. Meski begitu, Lille akan berusaha membuat sejarah dengan meraih tiket ke 8 besar untuk pertama kalinya.

Memasuki periode padat di paruh kedua musim kompetisi, Chelsea kini harus pintar berhitung dengan kondisi para pemainnya.

Untungnya mereka adalah juara bertahan sehingga pengalaman musim lalu semestinya bisa jadi pelajaran penting di masa seperti ini.

Ditambah, Chelsea cukup tangguh ketika melakoni laga dengan sistem gugur.