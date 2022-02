Semarak bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika Kini Merambah Kota Semarang

BANJARMASINPOST.CO.ID, SEMARANG – Semarak kemeriahan “bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika” dalam menyambut kejuaraan MotoGP seri Mandalika, Indonesia untuk yang pertama kalinya kini telah bergeser ke Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sebelumnya aktivitas serupa telah lebih dulu sukses terselenggara di wilayah Jakarta (29/1) dan Bandung (12/2) dengan melibatkan para bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans yang ada di masing-masing wilayah.

Berlangsung pada Sabtu akhir pekan ini (19/2), kegiatan bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika area Semarang akan mengajak para media dan konsumen Yamaha yang ada di wilayah Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan touring dengan menggunakan All New R15 Connected series yang notabene merupakan produk sport terbaru dari keluarga Yamaha R-Series.

Rute perjalanan yang dipilih juga cukup menarik, yaitu dimulai dari Yamaha Flagship Shop Semarang dan langsung mengarah ke daerah dataran tinggi mengitari Gunung Ungaran.

Jalanan menanjak dengan berbagai variasi tikungan yang banyak dijumpai oleh para peserta touring menjadi medan yang sangat tepat untuk membuktikan ketangguhan mesin dan kemampuan handling yang dimiliki oleh generasi terbaru YZF-R15.

“Aktivitas bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika yang kini hadir di K ota Semarang tentunya menjadi ajang yang sangat dinantikan oleh para bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans yang ada di wilayah Jawa Tengah.

Karena selain menjadi momen kebersamaan bagi mereka untuk berkumpul bersama dalam menyambut perhelatan akbar balap motor dunia, yaitu MotorGP di Mandalika, Lombok, kegiatan ini juga dapat mereka manfaatkan untuk menikmati dan merasakan langsung impresi berkendara dengan All New R15 Connected series yang kaya akan fitur superior dan performa mesin tinggi di daerah pegunungan Ungaran,” ungkap Johannes B.M. Siahaan, Chief Yamaha DDS 3 Jawa Tengah.

Pengujian di Lintasan Sirkuit

Selain kegiatan touring bersama, aktivitas bLU cRU Fun Riding Road to Mandlika juga memberikan kesempatan bagi para pegiat bLU cRU di wilayah Jawa Tengah untuk menjajal langsung All New R15 Connected series di atas lintasan Sirkuit Mijen, Semarang.

Guna menjaga para peserta tetap berkendara dengan baik, sebelum turun mengaspal mereka terlebih dahulu diberikan pembekalan terkait ilmu safety riding oleh intruktur dari Yamaha Riding Academy (YRA).

Aura kompetisi yang seru dan menyenangkan juga coba dibangkitkan melalui kegiatan Time Trial Challenge.

Melalui kegiatan ini seluruh peserta ditantang untuk dapat mencatatkan waktu tercepat diantara kontestan lainnya dalam menyusuri Sirkuit Mijen menggunakan All New R15 M Connected ABS.

“Apresiasi tinggi saya berikan kepada Yamaha Indonesia karena telah melibatkan kami, konsumen All New R15 dalam kegiatan bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika. Melalui aktivitas ini, kami jadi bisa merasakan berbagai fitur superior yang dimiliki All New R15 M Connected ABS secara lebih maksimal, karena langsung di atas lintasan sirkuit. Dan benar saja, fitur-fitur seperti Quick Shifter, Dual Channel ABS dan juga Track Mode yang ada pada speedometer benar-benar memaksimalkan akselerasi ketika berkendara dan memberikan pengalaman baru bagi konsumen pecinta Motorsport. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan rasa bangga karena saya secara resmi telah menjadi seorang bLU cRU Rider,” terang Rahmat Agung, konsumen All New R15M Connected ABS asal Semarang yang ambil bagian dalam bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika.

Selanjutnya, keseruan bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika akan hadir kembali di kota Surabaya, Jawa Timur, dengan berbagai aktivitas menarik yang melibatkan para bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans.

Mari bersama-sama kita nantikan keseruannya. (aol)