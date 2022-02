Barito Putera vs Persija di Liga 1 Adu Kretaor Bruno Matos vs Makan Konate Live Indosiar Malam Ini

Logo Barito Putera Vs Persija Jakarta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Barito Putera vs Persija di Liga 1 2021-2022 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Rabu (23/2/2022). Cek prediksi susunan pemain, kondisi tim dan head to head.

Jadwal Liga 1 2021 Barito Putera vs Persija Jakarta via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Indosiar jam 18.15 WIB. Adu kreasi Makan Konate dan Bruno Matos,

Prediksi susunan pemain, head to head dan Link Live Streaming Barito Putera vs Persija ada di artikel ini. Laga Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Pertandingan Barito Putera vs Persija Jakarta di Liga 1 2021-2022 digelar di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Bali bisa nonton online di Live Streaming TV Online Vidio.com dan Live Indosiar.

Barito Putera dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun, lawan PSIS Semarang, Persipura Jayapura, dan Persela Lamongan.

Tim asuhan Rahmad Darmawan ini perlahan beranjak dari zona degradasi mengungguli Persipura, Persela, dan Persiraja.

Tiga kemenangan beruntun tersebut tentu memberikan motivasi dan kepercayaan diri lebih untuk skuat Laskar Antasari.

Apalagi jika berhasil meraih kemenangan keempat beruntun ketika lawan Persija Jakarta.

Nama besar serta materi pemain kelas utama bakal menjadi pelecut untuk Bagas Kaffa dan kolega bertahan di kompetisi teratas Liga Indonesia.

"Saya sampaikan ke pemain mengenai strong poin yang Persija miliki, salah satunya ada di makan Konate," pesan Rahmad Darmawan mengingatkan anak asuhnya jelang lawan Persija dalam sesi konferensi pers, Selasa (22/2/2022).