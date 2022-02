Jadwal Siaran Liga Europa Pekan Ini Live SCTV Leg 2 Babak 16 Besar, Lazio vs Porto & Napoli vs Barca

Jadwal Liga Europa Leg 2 Babak 16 Besar Fase Knock Out via Siaran Langsung SCTV, Napoli vs Barcelona dan Lazio vs FC Porto

Alex Caparros / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Europa leg kedua babak playoff knock-out pada Jumat, 25 Februari 2022 dapat ditonton via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio Premier. Duel Lazio vs FC Porto di Stadion Olimpico, Roma pukul 00.45 WIB, sedangkan Napoli vs Barcelona di Stadio Diego Armando Maradona pukul 03.00 WIB.

Dalam babak playof knock out Europa League, terdapat 16 tim yang bertarung untuk memperebutkan 8 tiket ke fase 16 besar UEL.

Sejumlah tim tersebut terdiri dari 8 tim yang lolos sebagai runner-up klasemen penyisihan grup Europa League dan 8 tim peringkat ketiga penyisihan grup Liga Champions. Jadwal Liga Europa Leg 2 lengkap ada di artikel ini, termasuk laga Napoli vs Barcelona dan Lazio vs FC Porto dan kemungkinan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.

Setelah leg pertama play-off knock out Europa League digelar pada Jumat (18/2/2022), Barcelona termasuk tim yang tidak bisa memanfaatkan keuntungan bermain lebih dahulu di kandang sendiri.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Atletico vs Man United di Liga Champions Live SCTV, Ronaldo Starter

Baca juga: Line Up & Link Nonton TV Online Persebaya vs Arema FC di Liga 1 Live Indosiar, Fortes & Taisei Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Leeds di Liga Inggris Tak Live SCTV, Mo Salah Main

Klub asal Catalunya itu hanya mampu bermain imbang 1-1 saja saat menjamu Napoli di Camp Nou.

Bahkan, tim yang ditukangi Xavi Hernández sempat tertinggal lebih dulu lewat aksi Piotr ZieliƄski. Barcelona baru bisa menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Ferran Torres pada babak kedua.

Jika ingin tetap bertahan di kancah Eropa musim ini, Barcelona perlu meraih kemenangan.

Sebaliknya, Napoli tidak bisa memanfaatkan agresivitas gol tandang dengan hanya memaksakan skor 0-0 di leg kedua nanti. Pasalnya, sejak musim ini, keuntungan agresivitas gol tandang resmi dihapus oleh UEFA.

Melirik performa terakhir, Blaugrana meraih kemenangan 1-4 atas Valencia di Liga Spanyol 2021/2022, Minggu (20/2).

Setidaknya, torehan manis bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain Barca jelang tampil melawan kekuatan Napoli.