KalselPedia - Windi Novianto Anggota DPRD Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, KalselPedia - Windi Novianto, STP merupakan salah satu Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Banjarbaru.

Perjalanan karier pria yang genap berusia 34 tahun pada 12 November 2022 nanti terbilang cukup panjang.

Windi dikenal memiliki kiprah memberdayakan petani jagung.

Suami dari Yuana Sukmawaty, S.Si, M.Si ini mengembangkan lahan tidur menjadi perkebunan jagung bersama para petani di Kabupaten Tanah Laut.

Diketahui sejak lulus kuliah dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Teknologi Industri Pertanian (2007-2011). Windi memang telah menekuni wirausaha sebagai penangkar dan pedagang bibit Hortikultura.

Selain tercatat sebagai salah seorang Alumni ULM, dirinya juga pernah mengenyam pendidikan SDN Guntung Payung 3 (1994-2000), SLTPN 1 Banjarbaru (2000-2003) dan SMAN 1 Banjarbaru (2003-2006).

Dalam perjalanan kariernya, putra pasangan Almarhum H Suyamta dan Almarhumah Hj Ir Budi Jenta tercatat berkecimpung di berbagai organisasi sejak masih menempuh pendidikan, diantaranya Ketua Koperasi Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Kios Three in One (2008-2009), Ketua Pasar Tani Tugu Idaman Mahasiswa Program Studi Teknologi Industri Pertanian ( 2009-2010).

Windi juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Unlam Periode 2010-2011, Forum Indonesia Muda Banua tahun 2012, Ketua Keluarga Alumni Teknologi Industri Pertanian Unlam. Periode 2014 – 2017, 2017-2020 dan 2020-2023.

Kemudian sepak terjangnya terus melaju terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Banjarbaru. Periode 2015 – 2020, Jaringan Agropreneur Muda Indonesia tahun 2016, Gerakan Pemuda Tani Indonesia Kalsel 2017, Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Banjarbaru periode 2017-2022, Ketua Bidang Pertanian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Banjarbaru periode 2017-2020, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Banjarbaru periode 2019-2024, Ketua Kompartemen Bidang Pertanian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Propinsi Kalsel Periode 2021-2024, Sekretaris Persebaru (Persatuan Sepakbola Banjarbaru) Periode 2021-2024 dan Ketua Dewan Pertimbangan National Paralympic Committee of Indonesia (NPC) Kota Banjarbaru Masa Bakti 2022-2026.

