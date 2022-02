Live Indosiar Persebaya vs Arema FC di Liga 1 Malam Ini, Duel Dua Samurai Jepang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Persebaya vs Arema di Derby Jatim Liga 1 2021-2022 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar Malam ini Rabu (23/2/2022). Cek Prediksi Susunan Pemain, kondisi tim dan head to head.

Jadwal Liga 1 mempertemukan dua tim Jawa Timur Persebaya Surabaya vs Arema FC tayang via Live Streaming Vidio.com dan Live Indosiar mulai jam 20.45 WIB.

Prediksi susunan pemain, head to head dan Link Live Streaming Persebaya vs Arema disediakan setelah artikel ini. Laga bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Derby Jatim Persebaya Surabaya vs Arema FC di jadwal Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali namun bisa nonton online Live Streaming TV Online Vidio.com.

Laga Persebaya vs Arema FC bakal mempertemukan dua pemain Jepang yaitu Taisei Marukawa dan Renshi Yamaguchi, ini statistiknya, Rabu (23/2/2022).

Dua 'Samurai' Jepang bakal saling berhadapan di laga Derby Jatim antara Persebaya vs Arema FC

Kedua pemain tersebut adalah Taisei Marukawa dan Renshi Yamaguchi.

Keduanya menorehkan catatan mentereng di musim pertamanya bermain di Liga Indonesia.

Taisei Marukawa moncer bersama Persebaya Surabaya dan menjadi tulang punggung tim.

Sedangkan Renshi Yamaguchi punya keunggulan pada statistik defensifnya.