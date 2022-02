LIVE SCTV! Line Up & Link Nonton TV Online Atletico vs Man United di Liga Champion, Ronaldo Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Atletico vs Man United di Liga Champions via Live Streaming Champions TV & Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Atletico vs Man United di laga babak 16 besar Liga Champions, Kamis (24/2/2022) dinihari via Live Streaming Champions TV di Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Atletico Madrid vs Manchester United via Live Streaming TV Online Vidio dan via Live Streaming SCTV karena free to air saja mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Atletico vs Man United di laga babak 16 besar Liga Champion bisa diakses via Live Streaming Champions TV di Vidio.com dan Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Cristiano Ronaldo main.

Duel Atletico Madrid vs Manchester United di Liga Champions dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio dan bisa via Live Streaming SCTV karena hanya via Free to Air.

Manchester United (MU) memulai Liga Champions musim ini dengan kekalahan mengejutkan 1-2 dari Young Boys pada laga perdana Grup F.

Kendati begitu, Marcus Rashford dan kawan-kawan cepat berbenah sehingga bisa finis sebagai juara grup dengan torehan 11 poin.

Atletico Madrid di sisi lain melewati fase grup dengan ketat.

Los Rojiblancos mesti menunggu hingga matchday terakhir untuk menentukan kelolosan. Kemenangan 3-1 atas FC Porto membawa skuad asuhan Diego Simeone finis di peringkat 2 Grup B dengan 7 poin, berjarak 2 poin saja dari FC Porto di peringkat 3.

Atletico Madrid punya bekal positif setelah menang 0-3 di markas Osasuna dalam pertandingan La Liga Spanyol terbaru.

Hasil itu jadi pelepas dahaga pasca kekalahan atas Levante di laga sebelumnya