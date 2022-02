LIVE Streaming TV Online Barito Putera vs Persija di Liga 1 Jam 18.15 WIB, Siaran Langsung Indosiar

Link Live Streaming Barito Putera vs Persija di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming TV Online & Live Streaming Indosiar.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Barito Putera vs Persija di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Rabu (23/2/2022). Bruno Matos dan Makan Konate main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Barito Putera vs Persija Jakarta via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar pukul 18.15 WIB.

Link Live Streaming Barito Putera vs Persija ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Makan Konate dan Bruno Matos main.

Duel Barito Putera vs Persija Jakarta di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Barito Putera sukses meraih 3 kemenangan beruntun di Liga 1 2021/2022 yang membuat posisi mereka saat ini lebih aman.

Tim berjuluk Laskar Antasari berada di peringkat 15 klasemen sementara Liga 1 dengan mengumpulkan 25 poin jelang menghadapi Persija Jakarta.

Sementara Persija Jakarta di lain pihak berhasil menang di pertandingan terakhir melawan Persik Kediri.

Meskipun dalam 5 laga termutakhir hanya meraih 2 kemenangan, tim berjuluk Macan Kemayoran bakal berupaya menjaga momentumnya saat menghadapi Laskar Antasari.

Meskipun Barito Putera berhasil meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir, tetapi lini belakang mereka masih menjadi masalah utama pelatih Rahmad Darmawan, jelang menghadapi Persija Jakarta.

Barito Putera beberapa kali mengganti penjaga gawangnya dari Kurniawan Kartika Aji, ke Muhammad Riyandi.