Nonton Online Chelsea vs Lille di Liga Champions SCTV Malam Ini Jam 03.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nonton Online Live Streaming Chelsea vs Lille di laga babak 16 besar Liga Champions 2021-2022, Rabu (23/2/2022) dinihari via Live Streaming Vidio.com (TV Champions) dan via Siaran Langsung SCTV. Cek Prediksi Susunan Pemain, kondisi tim dan head to head.

Duel Chelsea vs Lille di Jadwal Liga Champions bisa nonton online via Live Streaming TV Online Vidio mulai jam 03.00 WIB. Timo Werner dan Hakim Ziyech temani Romelu Lukaku.

Prediksi Susunan Pemain, head to head dan Link Live Streaming Chelsea vs Lille di laga babak 16 besar Liga Champion setelah artikel ini. Laga bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung SCTV.

Jadwal liga Champions antara Chelsea vs Lille di gelar di Stamford Bridge.

Chelsea akan berusaha mengambil langkah untuk memastikan lolos ke perempat final Liga Champions UEFA ketika mereka menjamu Lille.

Dan Thomas Tuchel telah mendapat dorongan di bagian depan berita tim menjelang pertandingan terbaru timnya.

Cesar Azpilicueta dan Mason Mount telah kembali berlatih setelah mengatasi masalah kebugaran masing-masing.

Duo ini akan bersaing untuk menghadapi Lille pada hari Selasa, dengan kembalinya mereka meninggalkan Callum Hudson-Odoi (ketukan), Reece James (hamstring), dan Ben Chilwell (lutut) sebagai satu-satunya absen utama untuk Chelsea.

Selama konferensi pers pra-pertandingannya , Tuchel memberikan pembaruan tentang kebugaran Azpilicueta dan Mount sambil juga berbicara tentang kemajuan pemulihan Hudson-Odoi.

Bos Chelsea berkata, “Azpi terlihat jauh lebih baik daripada Callum.”