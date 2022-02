Pose Syahrini Nyender Tepi Sungai di Singapura Pantik Reaksi Sahabat, Lihat Aksi Istri Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini dan suaminya, Reino Barack masih berada di Singapura. Pasangan suami istri yang menikah pada 27 Februari 2019 tersebut sebentar lagi akan merayakan pertambahan usia pernikahannya.

Incess sapaan Syahrini, ia yang kini tak lagi nongol di TV memilih sibuk mengurus rumah tangganya dengan anak pengusaha Reiko Barack dan Rosano Barack itu.

Sesekali Syahrini sambil mempromosikan scraf jualannya melalui instagram pribadi dia sendiri.

Acap kali Incess berfoto dengan produk scrafnya sendiri meliputi hijab, ciput hingga mukena traveling brand Fatimah Syahrini.

Syahrini menyempatkan memakai scrafnya setiap saat selama berada di Singapura, beberapa di antaranya dipakai untuk berfoto lalu dibagikan melalui media sosial instagram.

Foto terbaru Syahrini mengenakan hijab dari Fatimah Syahrini diunggah melalui feed IG @princessyahrini belum lama ini.

Pose Incess menyender ke pagar pembatas sungai memantik reaksi para sahabatnya termasuk Ingrid Kansil.

Syahrini kala itu berfoto di salah tempat wisata terkenal di Singapura sembari menenteng tas mahalnya.

Penampilan Syahrini yang menawan dengan balutan kaos hitam panjang dan celana jeans hitam dapat komentar dari teman-temannya.

" I Have A Lot To Be Thankful For I Am Healthy, Happy And I Am Loved, " kata Syahrini dalam caption dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @princessyahrini, rabu (23/2/2022).