Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Leeds di Liga Inggris Tak Live SCTV, Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Liverpool vs Leeds di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV & tak Siaran Langsung SCTV. Mo Salah main

GARETH COPLEY / GETTY IMAGES EROPA / Getty Images via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Liverpool vs Leeds di Liga Inggris, Kamis (24/2/2022) Tak Siaran Langsung SCTV namun bisa Live Streaming Mola TV. Mo Salah main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Leeds United via Live Streaming TV Online Mola TV mulai pukul 02.45 WIB bukan via Live Streaming SCTV.

Karena tak Siaran Langsung SCTV, link Live Streaming Liverpool vs Leeds di Liga Inggris ini sudah disediakan di artikel ini melalui Live Streaming Mola TV. Cek prediksi Line Up, Mo Salah main.

Laga Liverpool vs Leeds United di jadwal Siaran Langsung Liga Inggris digelar di Stadion Selhurst Park dan tayang via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Live Streaming SCTV.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Pekan Ini Liverpool v Leeds, Man United v Watford, Everton v Man City & Chelsea?

Baca juga: Hasil Drawing All England 2022 & Daftar Wakil Indonesia, Marcus/Kevin Tak Diuntungkan

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini Live SCTV Atletico vs Man United, Benfica vs Ajax?

Liverpool mampu menipiskan jaraknya dengan sang pemuncak klasemen sementara Manchester City. Saat ini, The Reds berada di peringkat 2 klasemen dengan koleksi 57 poin dari 25 pertandingan, selisih 6 angka dari City yang telah memainkan 26 laga.

Karena itu, kemenangan di laga melawan Leeds pekan ini sangat penting bagi Liverpool. Tambahan 3 poin akan membuat jarak The Reds dengan City berkurang menjadi hanya 3 angka.

Peluang Liverpool untuk bisa memetik poin penuh cukup terbuka. Terlebih, Leeds sebagai lawannya nanti tengah dirundung tren negatif akhir-akhir ini. Skuad arahan Marcelo Bielsa gagal memetik kemenangan dalam empat laga terakhirnya secara beruntun (3 kalah dan 1 imbang).

Lini depan Liverpool patut diwaspadai oleh barisan pertahanan Leeds dalam laga nanti. Ketajaman para penyerang The Reds sudah tidak perlu diragukan lagi. Torehan 64 gol dari 25 pertandingan menjadi buktinya. Mereka menjadi tim paling subur di EPL 2021/2022 hingga menjelang pekan 26.

Mohamed Salah dan kawan-kawan terbilang kreatif dalam membangun serangan. Mereka mahir hampir di semua strategi build up.

Skuad arahan Jurgen Klopp memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam mengonversi peluang tendangan bebas menjadi gol. Selama EPL musim ini, sudah ada 14 gol Liverpool yang lahir lewat skema tersebut.