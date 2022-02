SEDANG BERLANGSUNG Persebaya vs Arema di Derby Jatim Liga 1 Marselino, Kambuaya & Fortes Absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Persebaya vs Arema di Derby Jatim Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Rabu (23/2/2022). Cek Starting XI, Marselino, Ricky Kambuaya dan Carlos Fortes absen.

Mengalahkan Persebaya wajib hukumnya bagi Singo Edan, julukan Arema FC, jika masih ingin di puncak klasemen Liga 1 2022.

Saat ini, posisi skuad arahan Eduardo Almeida sama sekali belum aman. Pasalnya, Arema yang punya 55 poin, hanya unggul 1 angka dari Bali United di peringkat kedua.

Selain itu, Arema FC punya ambisi khusus: mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 23 pertandingan terakhir.

Menang sekaligus menjaga rekor ketika menghadapi rival seperti Persebaya, bisa berpengaruh positif pada mental Singo Edan.

Sementara itu, Persebaya duduk di peringkat 5 klasemen Liga 1 terbaru dengan raihan 48 poin.

Untuk bisa menjaga asa bersaing demi gelar juara Liga 1 musim ini, skuad arahan Aji Santoso mesti memetik poin penuh. Setidaknya, jarak dari Arema akan terpangkas jadi 4 poin saja.