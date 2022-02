Bandara Internasional Syamsudin Noor Raih Penghargaan ACI, Salah Satu Bandara Terbaik di Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Bandara Internasional Syamsudin Noor mendapatkan apresiasi dari Airport Council International (ACI) pada Februari 2022.

Airport Council Interntional (ACI) World, sebuah organisasi internasional yang mengembangkan aturan, program, dan standar pelayanan Bandara secara global, baru saja merilis nama-nama bandar udara di seluruh dunia yang berhasil mendapatkan “The Voice of the Customer”*.

Apresiasi ini merupakan hasil dari penilaian berdasarkan data yang dihimpun dalam Airport Service Quality (ASQ) Program di tahun 2021.

Program yang melibatkan 1.950 Bandara dari 185 negara di dunia tersebut mengukur customer experience dan benchmarking program dengan standar internasional yang diterapkan.

Bandara Internasional Syamsudin Noor yang merupakan Bandara kebanggaan warga Banua berhasil masuk dalam jajaran 73 Bandara peraih “The Voice of the Customer” in Asia-Pacific*.

“Kami mengucap syukur atas apresiasi berskala internasional yang kami terima tepat di bulan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-58 PT Angkasa Pura I. Hal ini akan menjadi pengingat atas semangat dan konsistensi komitmen kami untuk memberikan _service excellent_ kepada para pengguna jasa Bandara”, kata Dony Subardono, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kamis (24/2/2022).

Kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia telah mempengaruhi kebiasaan manusia dan menuntut pelayanan yang mengedepankan kesehatan.

Untuk itu Manajemen Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Internasional Syamsudin Noor terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Pemberlakuan kawasan wajib masker, penyediaan hand sanitizer, penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) untuk seluruh petugas Bandara, penerapan physical distancing, desinfeksi berkala diterapkan di kawasan Bandara.

Tidak hanya itu, program digitalisasi untuk meminimalkan interaksi manusia juga diterapkan dengan adanya layanan pengecekan kelengkapan syarat penerbangan secara mandiri yang dapat diakses dengan menggunakan gawai penumpang di area keberangkatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pengguna jasa maupun stakeholder terkait atas dukungan dan kontribusi untuk turut serta mewujudkan pengalaman terbang yang aman dan nyaman melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor. Apabila ada saran ataupun masukan, kami menyediakan layanan contact center 172 untuk para pengguna jasa”, tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)