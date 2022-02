Jadwal Siaran Liga Inggris Pekan Ini Live SCTV, Liverpool vs Leeds & Burnley vs Tottenham

Jadwal Liga Inggris Pekan Ini via Live Streaming Mola TV Tak Siaran Langsung SCTV, Burnley vs Tottenham, Arsenal vs Wolves, Liverpool vs Leeds

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris 2021/2022 tengah pekan ini akan dihelat pada Kamis (24/2/2022) sampai Jumat (25/2/2022) namun tak tayang via Siaran Langsung SCTV, dengan menghadirkan deretan laga menarik, di antaranya: Burnley vs Tottenham Hotspur, Arsenal vs Wolves serta Liverpool vs Leeds United.

Rangkaian pertandingan Liga Inggris Premier League tengah pekan ini bisa disaksikan melalui Live Streaming Mola TV.

Duel Burnley vs Tottenham Hotspur sejatinya merupakan laga tunda pekan ke-3 di Jadwal Liga Inggris EPL 2021/2022, yang kali ini dijadwalkan ulang pada Kamis dini hari 24 Februari 2022, mulai pukul 02.30 WIB. Sedangkan Arsenal vs Wolves serta Liverpool vs Leeds United adalah laga lanjutan yang tak tayang via Siaran Langsung SCTV.

Sebagai tuan rumah, The Clarets butuh poin penuh untuk keluar dari zona degradasi.

Di sisi lain Tottenham Hotspur baru saja menumbangkan Manchester City pada pekan ke-26 Liga Inggris.

Harry Kane dan kolega tentu punya kepercayaan diri tinggi untuk melanjutkan tren positif tersebut.

Spurs juga putuh poin penuh demi mengejar posisi 4 besar di klasemen EPL.

Selain laga Burnley vs Spurs, jadwal Liga Inggris pada Kamis (24/2/2022) dini hari juga menyajikan pertandingan Liverpool vs Leeds United di Stadion Anfield.

Kedua tim dijadwalkan melakoni laga tunda pekan ke-19 Liga Inggris yang sempat terganggu akibat pandemi COVID-19.

Liverpool kini berada di peringkat 2 klasemen Liga Inggris 2021/2022, secara perlahan The Reds juga mulai bisa mendekati Man City di puncak tabel.