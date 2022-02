Pedagang di Pasar Barabai Tolak Uang Receh Pecahan Rp 100 dan Rp 200, ini Alasannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Jika berbelanja ke pasar Barabai jangan kaget tidak bisa menggunakan uang receh Rp100 dan Rp 200, sebab para pedagang tidak mau menerima atau akan menolaknya. Baik pedagang di toko maupun di kalangan pedagang sayur dan buah-buahan.

Meski tak ada ada penarikan secara resmi uang receh Rp 100 tersebut namun informasi yang diperoleh banjarmasinpost.co.id penolakan atas Uang pecahan tersebut sudah lama bahkan lebih dari satu tahun.

Alasannya nya sampai sekarang tidak ada lagi barang atau sayuran di pasar dengan harga di bawah Rp 500.

"Minimal harga barang yang terendah kan sekarang yang Rp 500. Jadi kalau pecahan Rp500 masih diterima,"ungkap salah satu pedagang sayur di pasar Barabai.

Baca juga: VIRAL di Medsos Uang Receh Dihargai Hingga Rp 50 Juta, Ternyata Begini Kata Kolektor

Baca juga: Agus Sasirangan Semangati Orang Kumpulkan Uang Receh demi Bangun Sarana Ibadah

Menurut para pedagang tadi, mereka tak menerima pecahan Rp100 sejak harga barang di pasaran terus mengalami kenaikan, hingga akhirnya tidak ada lagi harga dibawah Rp 500.

"Kami tidak mengatakan uang receh Rp 100 itu tidak berlaku, hanya saja di kalangan pedagang sendiri tidak ada yang mau menerima. Jadi akhirnya tidak berlaku di kalangan pedagang di pasar sini. Kalau di kalangan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret mungkin masih ada harga barang dengan jumlah ganjil, jadi tetap memerlukan receh Rp 100 tersebut, "kata pedagang yang tidak mau disebut namanya itu.

Penolakan terhadap uang receh Rp 100 tersebut juga terjadi di kalangan pedagang sayur keliling.

Hana warga Barabai mengaku kaget saat hendak membayar harga sayur dengan menggunakan uang receh pecahan Rp 100 dan ditolak pedagang.

Baca juga: Kalselpedia: Tradisi Batumbang Khas Kalsel, Bayi Naik Mimbar Hingga Tebar Uang Receh

"Padahal pecahan tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kecuali memang dari pemerintah sudah menariknya. Sejauh ini saya belum pernah mendengar ada ada penghapusan uang receh rp100 tersebut,"katanya.

Sementara,Kepala Dinas Perdagangan HST Sahruli belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. Dihubungi via telepon genggamnya dan via whats up belum dijawab. (banjarmasinpost.co.id/hanani)