Permintaan Daging Sapi di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Tetap Tinggi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Daging sapi merupakan salah satu lauk makan favorit yang bisa diolah menjadi berbagai masakan.

Walaupun harganya terbilang relatif mahal, namun tingkat permintaan pasar tetap tinggi.

Pantauan di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (24/2/2022), beberapa penjual cepat membereskan lapaknya karena daging sapinnya sudah habis terjual.

Di Blok Daging Pasar Sentra Antasari, setiap lepas tengah malam hingga jelang siang berderet pedagang daging yang menawarkan beragam jenis potongan daging sapi.

Ada daging has atau istilah baratnya sirloin yang merupakan potongan daging di bagian bawah iga sampai ke luar has dalam. Karakteristiknya memiliki otot cukup keras, tapi serat dagingnya halus.

Dikatakan Halimah, penjual daging, mengatakan, untuk daging has harganya saat ini Rp 130 ribu per kg.

Permintaan daging has, menurutnya, cukup banyak. Apalagi di saat bulan Rajab atau momen Isra Miraj.

"Alhamdulillah penjualan masih bagus. Kalau sudah masuk momen Isra Mi'raj, Maulid dan hari raya Idul Fitri maka penjualan daging lumayan bagus," ujarnya.

Daging has ini salah satunya cocok untuk masak rendang. Selain has dalam juga ada has luar atau tenderloin yang merupakan potongan daging sapi dari bagian tengah badan. Letaknya di bagian tulang belakang, bahu dan tulang panggul.

Daging has dalam paling lunak karena otot-ototnya jarang dipakai untuk beraktivitas. Cocok diolah menjadi steak, dagingnya sangat lembut.

