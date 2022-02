Tubuh Atta Halilintar Bergetar Hingga Teteskan Air Mata, Imbas Tangisan Baby A

BANJARMASINPOST.CO.ID- Atta Halilintar membuat pengakuan mengejutkan kala mendengar tangis Baby A.

Suami Aurel Hermansyah ini mengaku tubuhnya bergetar hebat dan menitikan air mata.

Hal ini gara-gara melihat bayinya. Ia merasa takjub sekaligus bersykur atas kehadiran Baby A.

Sang YouTuber merasakan sesuatu yang membuatnya sangat bahagia dan belum pernah dirasakan sebelumnya.

"Hari paling amazing dan feeling-nya itu enggak pernah aku rasakan sebelumnya," ujar Atta Halilintar saat konferensi kelahiran Baby A secara virtual, Kamis (24/2/2022).

Atta mengaku badannya terasa bergetar ketika melihat buah hatinya lahir.

"Merindingnya, air matanya, getaran badan, itu enggak bisa aku gambarkan lagi karena the best day of my life ketika lihat anak keluar ditarik dokter Ivan dan dokter-dokter lain," terang Atta.

YouTuber berusia 27 tahun itu semakin terharu saat pertama kali mendengar suara tangisan Baby A.

Saat itu Atta bahkan seperti tidak percaya kalau dia telah resmi menjadi ayah anak satu.

"Feeling-nya luar biasa banget. Apalagi pas (Baby A) nangis itu kepalaku kayak 'ini beneran ya aku punya anak ya' terus-terusan sampai bengong dan diam," cerita Atta.