Isi Hati Sebenarnya Luna Maya Terhadap Ariel NOAH Akhirnya Diungkap, Tak Bisa Hapus Kenangan Indah

BANJARMASINPOST.CO.ID- Luna Maya mengaku sulit menghapus kenangan indah bersama musisi Ariel NOAH meski saat ini sudah putus.

“Bagaimanapun juga aku sama Ariel itu kan lama ya pacaran. Lama banget, up and down. Ceritanya juga panjang banget, history-nya juga gede banget," Luna Maya kepada Venna Melinda calon istri Ferry Irawan seperti dilansir melalui channel YouTube Venna Melinda Channel dikutip, Kamis (24/2/2022).

Kisah Ariel NOAH dan Luna Maya kembali dikulik Venna Melinda, seperti apa?

Benarkah Luna Maya dan Ariel NOAH tidak bisa benar-benar menghapus kenangan yang terjadi di antara mereka berdua?

Lantas bagaimana respon Luna Maya tentang kemungkinan balikan dengan Ariel NOAH?

Menyebut nama Luna Maya pasti nama Ariel NOAH kerap disangkut pautkan.

Begitu pula jika menyebut nama Ariel NOAH.

Maklumlah, keduanya memang sempat lama menjadi pasangan kekasih.

Malah hingga kini, masih ada penggemar keduanya berharap pasangan ini bisa kembali bersama atau Cinta Lama Bersemi Kembali alias CLBK.

Pasalnya keduanya dinilai sebagai satu pasangan goals.