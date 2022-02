Isi Permintaan Maaf Luna Maya Kepada Ussy Sulistiawaty, Andhika Pratama Sampai Buat Pengakuan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID- Pesona menawan Luna Maya mantan kekasih Ariel NOAH ternyata mampu bikin seorang Andhika Pratama, suami Ussy Sulistiawaty gemeteran.



Tanpa basa-basi, Andhika Pratama tegas mengakui dirinya gemetar saat bertemu Luna Maya.

"Gue udah mengakui ya waktu itu di konten gue kan. Gue udah mengakui, jadi dulu gue pertama kali ketemu dia itu ser-seran gitu," aku Andhika.

Benarkah Andhika Pratama merupakan penggemar berat Luna Maya?

Bagaimana reaksinya saat pertama kali berjumpa mantan kekasih Ariel NOAH?

Bagaimana reaksi Ussy Sulistiawaty saat mengetahui hal tersebut?

Deretan lelaki telah luluh hatinya karena pesona Luna Maya, sebut saja seperti Ariel NOAH hingga konglomerat Reino Barack.

Tak hanya itu, pesona menawan Luna Maya ternyata mampu bikin seorang Andhika Pratama gemeteran.

Dalam video yang tayang pada Youtube Luna Maya, Senin (21/2/2022), Andhika Pratama menguak fakta tersebut ketika ditanya oleh Luna Maya.

"Yes or no, ngomongin gemeter, lu setiap kali ketemu gue emang gemeter?" tanya Luna Maya.

