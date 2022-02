Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Malam ini Live Indosiar, Persib vs Persela, PSM vs Bhayangkara FC

Jadwal Siaran langsung Liga 1 pekan ke-27 dan tayang via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar hari ini, Jumat (25/2/2022). Ada 2 laga Persib vs Persela dan PSM vs Bhayangkara FC.

Setelah beberapa pertandingan menarik tersaji di Liga 1 2021-2022 pekan ke-27 kali ini Jadwal liga 1 ditutup dua laga Persib Bandung vs Persela Lamongan dan PSM Makassar vs Bhayangkara FC bisa diakses via Siaran langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 penutup Pekan ke-27 malam ini akan dibuka laga Persib vs Persela jam 18.15 WIB.

Setelahnya dilanjutkan laga PSM vs Bhayangkara FC jam 20.45 WIB.

Selain Siaran Langsung Indosiar kedua laga juga Live Streaming indosiar yang Linknya disediakan setelah artikel ini.

Sukses mengalahkan PSM Makassar 2-0 di laga tunda pekan ke-22 Liga 1 2021-2022 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa malam kemarin, Persib kembali harus bertanding.

Kali ini lawan yang sudah menunggu adalah Persela Lamongan di laga pekan ke-27 Liga 1 2021-2022, Jumat (25/2/2022).

Sayang Persib vs Persela Lamongan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Persib kehilangan sejumlah pemain.

Dilansir rilis Persib.co.id, tiga pemain Persib Bandung akan absen di pertandinganPersib vs Persela itu.

Ketiga pemain tersebut adalah Victor Igbonefo, Marc Klok dan Bruno Cunha Cantanhede.

Ketiganya harus absen karena hukuman akumulasi kartu kuning.