Kebijakan Khusus Soal Pangan

BANJARMASINPOST.CO.ID - FENOMENA langkanya minyak goreng terjadi mulai awal 2022 hingga jelang akhir Februari sekarang ini.

Hingga kini masyarakat masih mengeluhkan minyak goreng yang kosong di pasaran. Kalau pun ada, harganya lebih mahal dibanding biasanya.

Menjadi ironi, lantaran kondisi ini terjadi pula di Kalimantan Selatan yang notabene merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Tanah Air.

Namun faktanya, warga harus antre untuk mendapatkan minyak goreng di sejumlah pusat perbelanjaan, minimarket ataupun operasi pasar yang digelar pemerintah.

Itu pun pembeliannya dibatasi, maksimal 2 liter minyak goreng.

Sementara itu adanya penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang ditetapkan pemerintah justru membuat minyak goreng semakin langka.

Operasi pasar yang digelar pun tak banyak membantu. Minyak goreng tetap seolah menghilang dari pasaran, harganya pun masih mahal.

Belum tuntas masalah minyak goreng, kini masyarakat kembali dihantui kenaikan harga komoditas pangan lainnya yakni daging sapi.

Di Banjarmasin, Kamis (24/2), daging has yang biasanya kisaran Rp 110.000 per kilogram, kini merangkak menjadi Rp 130.000 per kilogram.

Kalsel sebenarnya termasuk daerah produsen daging sapi. Di Kalimantan, Kalsel memiliki tingkat produksi terbesar kedua setelah Kaltim.